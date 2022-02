INDEX-FLASH: Dax & Co unter Druck - US-Inflation heizt Zinserwartungen an

10.02.2022, 14:43 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT/PARIS/NEW YORK (dpa-AFX) - Eine überraschend hohe Inflation in den USA hat die Aktienbörsen am Donnerstagnachmittag belastet. Der Dax drehte ins Minus und fiel zuletzt um 0,22 Prozent auf 15 448,11 Punkte. Der EuroStoxx 50 sank um rund ein halbes Prozent, in den USA gaben die Future auf den Dow Jones und den Nasdaq 100 nach. Angesichts der noch höher als ohnehin schon gedachten US-Inflation im Januar erwarten Investoren mittlerweile schon einen Anstieg des US-Leitzinses um einen ganzen Prozentpunkt bis Juli, wie bestimmte Finanzkontrakte zeigen.