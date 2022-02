Aktien Frankfurt Schluss: Dax federt hohe US-Inflation ab

10.02.2022, 17:54 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Donnerstag die nach neuen US-Inflationsdaten verbuchten Kursverluste am Ende wettgemacht. Mit plus 0,05 Prozent auf 15 490,44 Punkte ging der deutsche Leitindex ins Ziel. Anders verhielt sich der MDax der mittelgroßen Werte, der 0,75 Prozent auf 33 527,38 Zähler einbüßte.

Der Preisauftrieb in den USA beschleunigte sich im Januar auf hohem Niveau noch deutlicher als von Analysten erwartet, weshalb Anleger im März fest mit einer Anhebung des US-Leitzinses rechnen. Bei höheren Zinsen kann sich die Refinanzierung von Unternehmen verteuern und zulasten der Gewinne gehen. Außerdem verlieren Aktien bei steigenden Renditen an den Anleihemärkten an Attraktivität.

Zum Thema Inflation sei jetzt aber so ziemlich alles gesagt, kommentierte Analyst Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets. Die Börse gehe zwar davon aus, dass die US-Notenbank die Zinsen erhöhen werde, sie dabei aber nicht so aggressiv vorgehen werde, dass für die US-Wirtschaft Gefahr einer Rezession bestehe.