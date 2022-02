dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Deutliche Kursverluste erwartet

14.02.2022, 07:33 Uhr | dpa-AFX

DEUTSCHLAND: - DEUTLICHE KURSVERLUSTE - Der Ukraine-Konflikt wird ein stärkerer Belastungsfaktor auch an der Frankfurter Börse. Ein befürchteter Einmarsch Russlands in das Nachbarland hatte am Freitag die Kurse an den US-Börsen auf Talfahrt geschickt. Dem dürfte der Dax am Montagmorgen mit klaren Verlusten folgen. Der Broker IG taxierte den Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 1,5 Prozent niedriger auf 15 191 Punkte. "Es ist keine Entspannung im Ukraine-Konflikt in Sicht", sagten am Morgen die Finanzmarkt-Experten der Commerzbank. Mit dem Konflikt wächst ein zweiter Belastungsfaktor, nachdem sich zuletzt vor allem Zinssorgen bei den Anlegern breit gemacht hatten. Ansonsten geht die Woche relativ ruhig los. Von Konjunkturseite sind keine Impulse zu erwarten und auch die Berichtssaison der Unternehmen hat zunächst nur wenig zu bieten.

USA: - SCHWACH - Die US-Börsen sind am Freitag im späteren Handelsverlauf kräftig abgesackt. Anleger flüchteten vor allem wegen des sich zuspitzenden Ukraine-Konflikts aus risikoreichen Aktien in als sicher empfundene Häfen wie Staatsanleihen oder Währungen wie den Yen und den US-Dollar. Für zusätzliche Nervosität sorgt außerdem nach wie vor der starke Preisauftrieb in den USA. Der Dow Jones Industrial büßte 1,43 Prozent auf 34 738,06 Punkte ein.

ASIEN: - DEUTLICHE KURSVERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien sind mit deutlichen Kursverlusten in die neue Handelswoche gestartet. In Tokio schloss der Leitindex Nikkei 225 nach der Feiertagspause am Freitag mit einem Abschlag von 2,2 Prozent. Die schwache Verfassung der US-Märkte trübte auch in Asien die Stimmung. Der Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong sank am Montag um 1,5 Prozent und der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland büßte 1,2 Prozent ein.

