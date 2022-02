Ukraine-Krise

Ölpreis steigt auf höchsten Wert seit mehr als sieben Jahren

14.02.2022, 08:46 Uhr | rtr

Öl-Pumpe in Betrieb (Symbolbild): Der Konflikt in der Ukraine löst unter Anlegern Sorge aus, sie decken sich mit Rohöl ein. (Quelle: Wolfgang Simlinger/imago images)

Anleger greifen bei Rohöl zu: Aus Sorge vor einer Eskalation im Ukraine-Konflikt steigt die Nachfrage nach den Rohölsorten Brent und WTI stark an. Die nächste Rekordmarke könnte bald erreicht sein.

Aus Furcht vor Lieferausfällen bei einem russischen Einmarsch in die Ukraine decken sich Anleger mit Rohöl ein. Die Preise für die Sorten Brent und WTI steigen am Montag jeweils etwa zwei Prozent und sind mit 96,16 beziehungsweise 94,94 Dollar je Barrel so teuer wie zuletzt vor siebeneinhalb Jahren.



"Wenn es Truppenbewegungen gibt, wird der Brent-Preis problemlos über die Marke von 100 Dollar springen", prognostiziert Analyst Edward Moya vom Brokerhaus Oanda.