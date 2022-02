Sorge um Ukraine-Konflikt

Deutliche Kursverluste an der Börse erwartet

14.02.2022, 10:00 Uhr | dpa-AFX

Anleger erwartet voraussichtlich ein unangenehmer Wochenstart: Zusätzlich zu den Zinssorgen belastet nun auch der verschärfte Ukraine-Konflikt die internationalen Börsen. Das hat auch Folgen für den Dax.

Der Ukraine-Konflikt wird in der neuen Woche auch an der Frankfurter Börse zu einer immer größeren Belastung. Ein befürchteter Einmarsch Russlands in das Nachbarland hatte schon am Freitag die Kurse an den US-Börsen auf Talfahrt geschickt. Am Montag weisen nun auch für den Dax die Vorzeichen deutlich nach unten.

So startete der deutsche Leitindex Dax mit einem Minus von rund 2 Prozent auf 15.089 Punkte und rutschte im Laufe des Vormittags sogar unter die Marke von 15.000 Punkten. Mit 14.930 Punkten stand der Dax eine Stunde nach der Öffnung bereits mehr als 3 Prozent im Minus.



Die Kombination aus einem möglichen Angriff Russlands auf die Ukraine in den kommenden Tagen sowie die globalen Inflationssorgen sorgten zum Wochenstart für Nervosität, hieß es von der DekaBank.

Die USA hatten zuletzt dringliche Warnungen ausgesprochen, die der Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, am Sonntag dem Fernsehsender CNN nochmals erläuterte.

"Keine Entspannung in Sicht"

In den vergangenen etwa zehn Tagen habe sich der russische Truppenaufbau beschleunigt, und russische Kräfte seien näher an die Grenze zur Ukraine vorgerückt, von wo aus sie sehr schnell eine Militäraktion starten könnten. Sullivan warnte erneut, eine Invasion der Ukraine könne jederzeit beginnen.

"Es ist keine Entspannung im Ukraine-Konflikt in Sicht", sagten am Morgen die Finanzmarkt-Experten der Commerzbank. Mit dem Konflikt wächst eine zweite Belastung, die zu den Zinssorgen der Anleger hinzukommt.



Auch in Asien gab es am Montag meist stärkere Kursverluste. Ansonsten geht die Woche relativ ruhig los. Von Konjunkturseite sind keine Impulse zu erwarten und auch die Berichtssaison der Unternehmen bietet zunächst nur wenig.