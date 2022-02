Aktien Moskau: Kriegsgefahr drückt russischen Leitindex auf Zwölfmonatstief

14.02.2022, 10:04 Uhr | dpa-AFX

Moskau (dpa-AFX) - Aus Sorge vor einem Krieg in der Ukraine sind am Montag die Anleger an der russischen Börse aus Aktien geflüchtet. Der RTS-Index in Moskau weitete seinen kräftigen fünfprozentigen Verlust vom vergangenen Freitag aus und sackte um weitere 5,01 Prozent auf 1396,47 Punkte ab auf den tiefsten Stand seit rund einem Jahr.

Die USA hatten vor dem Wochenende gewarnt, dass ein Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine noch vor dem Ende der Olympischen Spiele möglich sei. Jake Sullivan, Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, erläuterte am Sonntag zudem dem Fernsehsender CNN, dass sich in den vergangenen etwa zehn Tagen der russische Truppenaufbau beschleunigt habe. Russische Kräfte seien näher an die Grenze zur Ukraine vorgerückt, von wo aus sie sehr schnell eine Militäraktion starten könnten.

Marktbeobachter sehen in dem drohenden Einmarsch einen neuen, starken Belastungsfaktor für die Aktienmärkte. Anleger flüchteten raus aus der risikobehafteten Anlageklasse Aktie in sogenannte sicherere Häfen wie Staatsanleihen und Währungen wie etwa den Yen oder US-Dollar.