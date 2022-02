Aktien New York Ausblick: Verluste - Kriegssorgen belasten erneut

18.02.2022, 14:48 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach zwischenzeitlich leicht positiven Signalen im Konflikt zwischen Russland und dem Westen nimmt an den Finanzmärkten die Furcht vor den Folgen eines Einmarsches Russlands in die Ukraine weiter zu. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial am Freitag knapp eine Stunde vor Handelsbeginn 0,21 Prozent im Minus auf 34 240 Punkte.

Auf Wochensicht zeichnet sich damit für den Wall-Street-Index ein etwas deutlicherer Verlust ab. Weiter gilt mit Blick auf den Chart des Dow auch die Warnung vor einem nachhaltigen Absacken unter 34 300 Punkte, denn dann droht ein möglicher freier Fall "bis mindestens zurück an die 33 300er-Marke", wie Andreas Büchler von Index Radar bereits tags zuvor konstatiert hatte.

Den technologielastigen Nasdaq 100 erwartete IG zuletzt kaum verändert.

Für etwas Erleichterung unter Anlegern hatte zunächst noch sorgt, dass sich die Außenminister der USA und Russlands in der kommenden Woche zur Beratung treffen wollen. Das wecke Hoffnung auf diplomatische Fortschritte zur Entschärfung der Krise um die Ukraine, hieß es.

Dann aber kamen Berichte auf, wonach die Separatisten in der Donbass-Region Frauen und Kinder nach Russland evakuieren wollten. Die Futures an der Wall Street gaben daraufhin rund eineinhalb Stunden vor dem Handelsstart deutlich nach.

Unternehmensseitig im Fokus stehen die Chemiekonzerne Celanese und Dupont, deren Aktien vorbörslich um 2,8 Prozent und 4,1 Prozent zulegten. Celanese kauft dem Rivalen Dupont dessen Spezialkunststoff-Sparte für 11 Milliarden US-Dollar (9,7 Mrd Euro) in bar ab.

Die Papiere von Deere & Co. gewannen vorbörslich 1,2 Prozent, denn das Ergebnis je Aktie des Landmaschinenherstellers war im ersten Geschäftsquartal 2021/22 besser als von Analysten befürchtet ausgefallen. Zudem hob Deere sein Gewinnziel für das laufende Geschäftsjahr an.

Weiter hohe Aufmerksamkeit dürfte außerdem der Anteilsschein von Inspirato auf sich ziehen. Der Spezialist für Luxus-Reisen jüngst per Spac an die Börse gebracht worden und hatte tags zuvor dann von spekulativen Anlegern getrieben um nahezu 650 Prozent zugelegt. Der Kurs am Ende des Handelstages belief sich schließlich auf 92,65 Dollar, womit der Börsenwert nun knapp unter 2 Milliarden Dollar liegt. Als Spac (Special Purpose Acquisition Company) ist ein Unternehmen oder auch Börsenmantel, das ohne eine wirtschaftliche Tätigkeit an die Börse geht und dort Geld sammelt, um sich zu einem späteren Zeitpunkt mit einem privaten Unternehmen zusammenzuschließen oder es zu kaufen.