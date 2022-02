Aktien New York: Konflikt um Ukraine bremst Börsen auch vor Wochenende

18.02.2022, 15:51 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Angesichts der Risiken im Zusammenhang mit dem Konflikt zwischen Russland und der Ukraine haben sich die Anleger am letzten Börsentag der Woche zurückgehalten. Nach den herben Verlusten vom Vortag hat sich der Abwärtsdruck am Freitag aber abgeschwächt. Der Dow Jones Industrial gab im frühen Handel um 0,22 Prozent auf 34 240 Punkte nach. Für die zu Ende gehende Börsenwoche zeichnet sich ein Verlust des Leitindex von 1,4 Prozent ab.

Der technologielastige begann Nasdaq 100 den Handelstag mit einem Minus von 0,41 Prozent auf 14 114 Zähler. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,25 Prozent auf 4370 Punkte.