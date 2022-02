Ukraine-Unruhen

Dax schließt zum Wochenstart tief im Minus

21.02.2022, 17:59 Uhr | dpa, rtr, t-online

Ein Trader an der Frankfurter Börse (Symbolbild): Die Entwicklungen an der ukrainischen Grenze verunsichern viele Anleger. (Quelle: Thomas Lohnes/Getty Images)

Die Angst vor einem Krieg in der Ukraine belastet den Dax weiter. Am Montag fiel der Kurs um mehr als zwei Prozent – der Leitindex ging tiefrot aus dem Handel.

Die wieder aufgeflammte Angst vor einem russischen Einmarsch in die Ukraine lässt die Börse abrutschen: Der Dax sackte zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit fast elf Monaten ab und schloss mit einem Minus von 2,07 Prozent bei 14.731,12 Punkten – deutlich unter der wichtigen Marke von 15.000 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Werte fiel um 1,95 Prozent auf 32.331,24 Punkte.

Zunächst hatte die Aussicht auf ein Gipfeltreffen von US-Präsident Joe Biden und seinem russischen Kollegen Wladimir Putin die Stimmung zum Wochenstart etwas aufgehellt. Das Präsidialamt in Paris teilte mit, dass sich Biden und Putin grundsätzlich auf ein Gipfeltreffen über die Ukraine geeinigt hätten.



Der Kreml in Moskau wies jedoch darauf hin, dass es noch keine konkreten Pläne für eine Begegnung von Putin und Biden gebe. Beide Präsidenten könnten aber jederzeit entscheiden, sich zu einem Telefonat oder einem Treffen zu verabreden. Das Weiße Haus erklärte, es habe einem Treffen nur zugestimmt, "wenn es nicht zu einer Invasion kommt".

Experte: "Einzige Schlagzeile stellt Stimmung auf den Kopf"

"Das heutige Kursgeschehen ist ein perfektes Beispiel dafür, wie eine einzige Schlagzeile die Stimmung auf den Kopf stellen kann", sagte Michael Hewson, Marktanalyst beim Handelshaus CMC Markets. Die hohe Schwankungsanfälligkeit werde wohl noch eine Weile anhalten. "Anleger wagen sich nicht aus der Deckung, solange russische Panzer an der ukrainischen Grenze stehen", betonte CMC Markets-Analyst Jochen Stanzl.

Für Verunsicherung sorgten am Nachmittag zudem Berichte russischer Nachrichtenagenturen, nach denen das russische Militär fünf Saboteure getötet habe, die von der Ukraine aus die russische Grenze übertreten wollten. Demnach sind bewaffnete Fahrzeuge des ukrainischen Militärs in der Region Rostow zerstört worden. Das ukrainische Militär wies die Berichte als "Fake News" zurück. Nervös machten Investoren auch Satellitenaufnahmen, denen zufolge russische Truppen näher an die ukrainische Grenze gerückt sind.