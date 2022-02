dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Erholt - Ukraine-Krise im Blick

23.02.2022, 07:30 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - WEITERE STABILISIERUNG - Nach der Aufholjagd des Dax am Vortag ausgehend vom tiefsten Stand seit März 2021 dürfte sich der deutsche Leitindex am Mittwoch weiter stabilisieren. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Handelsstart auf Xetra mit plus 0,5 Prozent auf 14 766 Punkte. Die Ukraine-Krise mit Russland bleibt das bestimmende Thema. Mit einem Paket von Strafen reagierten inzwischen die USA und Europa auf das Vorgehen Moskaus und die Anerkennung der von prorussischen Separatisten kontrollierten Gebiete in der Ukraine. US-Außenminister Antony Blinken sagte ein für diesen Donnerstag in Genf geplantes Treffen mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow ab. Das Weiße Haus schloss ein mögliches Treffen von US-Präsident Joe Biden mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin vorerst aus. Die geopolitischen Risiken blieben im Fokus, hieß es am Morgen von der Credit Suisse. Vieles stehe derzeit auf dem Spiel, daher sollten Investoren zunächst abwarten, bis etwas mehr Klarheit herrsche und erst dann mit einer mittel- bis langfristigen Perspektive agieren.

USA: - VERLUSTE - Der eskalierende Konflikt zwischen Russland und der Ukraine hat die Anleger an den US-Aktienmärkten am Dienstag weiter sehr nervös gemacht. Nach dem langen Wochenende waren die Indizes zwar robust gestartet, dann aber mit einigem Hin und Her abgerutscht. Am Ende büßte der Dow Jones Industrial 1,42 Prozent auf 33 596,61 Punkte ein. Mit 33 364 Punkten hatte er sich zwischenzeitlich dem Januar-Tief von 33 150 Punkten genähert.

ASIEN: - ERHOLT - Nach dem deutlichen Vortagesrutsch infolge der Eskalation der Ukraine-Krise durch Russland haben sich die Börsen Asiens am Mittwoch ein Stück weit erholt. Die Stimmung bleibt aber angeschlagen angesichts der fortbestehenden Unsicherheiten über den weiteren Verlauf der Krise. Der Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong stieg zuletzt um ein halbes Prozent und für den CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland ging es um 0,8 Prozent nach oben. Auch die Börsen in Indien und Australien verzeichneten Gewinne. In Tokio wurde wegen eines Feiertages nicht gehandelt.

^

DAX 14693,00 -0,26%

XDAX 14713,36 1,62%

EuroSTOXX 50 3985,47 -0,01%

Stoxx50 3667,17 -0,15%

DJIA 33596,61 -1,42%

S&P 500 4304,76 -1,01%

NASDAQ 100 13870,53 -0,99%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 165,64 -0,14%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1322 -0,02%

USD/Yen 115,05 0,02%

Euro/Yen 130,26 0,00%

°

ROHÖL:

^

Brent 97,02 +0,18 USD

WTI 92,12 +0,21 USD

°