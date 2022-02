Aktien New York Ausblick: Wall Street mit Erholungsversuch erwartet

23.02.2022, 14:56 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den klaren Vortagesverlusten dürften die US-Aktienmärkte am Mittwoch dank etwas nachlassender geopolitischer Spannungen auf Erholungskurs gehen. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial knapp eine Stunde vor Handelsbeginn 0,56 Prozent im Plus bei 33 784 Punkten. Tags zuvor hatte der Dow gut 1,4 Prozent eingebüßt. Den technologielastigen Nasdaq 100 erwartete IG am Mittwoch rund 1,0 Prozent höher.

Positive Impulse dürften die Börsen von der Nachricht erhalten, dass der russische Präsident Wladimir Putin erklärt hatte, Moskau sei bereit, nach "diplomatischen Lösungen" im Konflikt mit der Ukraine zu suchen.

Unterdessen reagierten die USA und Europa mit einem Paket von Strafen auf die jüngste Eskalation Moskaus in der Ukraine-Krise. US-Außenminister Antony Blinken sagte ein geplantes Treffen mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow ab. Die USA rechnen nach wie vor mit einem großangelegten Angriff Russlands auf das Nachbarland Ukraine.

Aus Branchensicht könnten Aktien aus dem Handelssektor im Fokus stehen, nachdem einige Handelsketten über ihre jüngste Geschäftsentwicklung berichtet hatten. TJX Companies verdiente im vierten Quartal 940 Millionen Dollar, verglichen mit 325 Millionen ein Jahr zuvor. Den Anlegern war der Gewinnsprung aber offenbar nicht stark genug, die Aktien sackten im vorbörslichen Handel um 5,8 Prozent ab.

Dagegen übertraf die Heimwerker-Handelskette Lowe's die Umsatzerwartungen der Wall Street und hob den Ausblick für 2022 an. Die Papiere stiegen vorbörslich um 3,9 Prozent.

Die Anteilsscheine von Tupperware Brands büßten vorbörslich 7,6 Prozent ein. Der Hersteller von Küchenaufbewahrungsboxen wies für das vierte Quartal einen Gewinnanstieg aus. Der Quartalsumsatz sank jedoch um knapp 12 Prozent.