INDEX-FLASH: Aktienmarkt zieht an - Moskau bereit für Verhandlungen

25.02.2022, 14:19 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Die Börsen in Europa haben ihre Gewinne am Freitag ausgebaut. Nach Angaben des Kremls ist Russland offenbar bereit ist zu Friedensverhandlungen mit der Ukraine. Moskau sei bereit, eine russische Delegation zu den Gesprächen in die belarussische Hauptstadt Minsk zu schicken, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte das Angebot für ein Treffen dem russischen Staatschef Wladimir Putin zweimal unterbreitet. Der Dax zog daraufhin an und stand ebenso wie der EuroStoxx 50 zweieinhalb Prozent höher.