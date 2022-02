Aktien Europa Schluss: Anleger greifen nach erstem Kriegsschock munter zu

25.02.2022, 18:04 Uhr | dpa-AFX

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben sich am Freitag schwungvoll vom ersten Schock wegen des Krieges in Osteuropa erholt. Ein Hoffnungsschimmer im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine lockte auf dem ermäßigten Kursniveau wieder die Schnäppchenjäger an. Als Treiber fungierte, dass Russland nach Kremlangaben zu Friedensverhandlungen bereit ist.

Ungeachtet des weiteren Vorrückens russischer Streitkräfte bis in die Hauptstadt Kiew baute der EuroStoxx 50 seine Gewinne mit der festen Wall Street im Rücken deutlich aus. Der Leitindex der Eurozone ging 3,69 Prozent höher bei 3970,69 Punkten aus dem Handel. Die Marke von 4000 Punkten hat er nun wieder vor Augen. Die von der Kriegsangst geprägten Wochenverluste konnte er noch auf 2,5 Prozent eindämmen.

Der französische Cac 40 gewann am Freitag 3,55 Prozent auf 6752,43 Punkte. Der britische FTSE 100 rückte gestützt auf feste Banken- und Rohstoffwerte, die in London bedeutendes Gewicht haben, um 3,91 Prozent auf 7489,46 Punkte vor.