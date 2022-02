Tokios Börse legt trotz Russland-Sanktionen leicht zu

28.02.2022, 08:23 Uhr | dpa-AFX

TOKIO (dpa-AFX) - Die asiatische Leitbörse in Tokio hat angesichts von Hoffnungen auf Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine leicht zugelegt. Nach anfänglich Verlusten schloss der Nikkei -Index am Montag mit einem Plus von 0,19 Prozent bei 26 526,82 Punkten. Der Anstieg der Kurse wurde jedoch von Sorgen über die Auswirkungen der Sanktionen gegen Russland auf die gesamte Weltwirtschaft gebremst. Der breiter gefasste Topix stieg um 0,57 Prozent. Japan hatte sich den abermals verschärften Sanktionen gegen Russland angeschlossen.