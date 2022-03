Krieg in der Ukraine

Steigende Ölpreise drücken Dax in den Sinkflug

02.03.2022, 12:05 Uhr | dpa-AFX

Trader an der Börse (Symbolbild): Der Optimismus an der Börse ist vielen Anlegern angesichts des andauernden Krieges in der Ukraine vergangen. (Quelle: Thomas Lohnes/imago images)