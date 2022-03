Aktien Europa Schluss: Kräftige Einbußen - Angst vor Kriegsfolgen nimmt zu

04.03.2022, 18:04 Uhr | dpa-AFX

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Freitag ihre deutlichen Vortagesverluste mehr als verdoppelt. Marktteilnehmer quittierten den anhaltenden Ukraine-Krieg mit massiven Verkäufen. Ein Brand auf dem Gelände des größten europäischen Atomkraftwerks in Saporischschja hatte die Verunsicherung an den Finanzmärkten nochmals angeheizt. Die Öl- und Rohstoffpreise hielten sich auf weiterhin hohem Niveau und befeuerten damit Rezessions- und Inflationsängste.

Der EuroStoxx 50 schloss mit einem Minus von 4,96 Prozent bei 3556,01 Punkten. Daraus resultierte für den Leitindex der Eurozone ein Wochenverlust von mehr als zehn Prozent. Der französische Cac 40 büßte am Freitag 4,97 Prozent auf 6061,66 Punkte ein. Der britische FTSE 100 gab um 3,48 Prozent auf 6987,14 Punkte nach.