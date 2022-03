DAX-FLASH: Index droht Rutsch unter 13 000 Punkte - Ölpreis-Anstieg belastet

07.03.2022, 06:32 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der immer weiter eskalierende Krieg in der Ukraine und die Furcht vor massiven wirtschaftlichen Folgen dürften den deutschen Aktienmarkt weiter belasten. Der Broker IG taxierte den Dax am Montag gut zweieinhalb Stunden vor Handelsstart auf 12 769 Punkte und damit 2,49 Prozent niedriger als zum Xetra-Handelsende am Vortag. Damit dürfte sich die Talfahrt der vergangenen Handelstage fortsetzen. Bis zum Freitag summierten sich die Verluste seit der Invasion Russlands in die Ukraine bereits auf etwas mehr als zehn Prozent.

Am Montagmorgen sorgten vor allem stark steigende Ölpreise für eine Verunsicherung bei den Aktieninvestoren. US-Außenminister Antony Blinken hatte wegen der weiteren Eskalation des Ukraine-Kriegs neue Strafmaßnahmen gegen Russland ins Spiel gebracht: Washington berate mit europäischen Verbündeten über einen möglichen Importstopp für Öl aus Russland. "Wir sprechen jetzt mit unseren europäischen Partnern und Verbündeten, um auf koordinierte Weise die Aussicht auf ein Verbot der Einfuhr von russischem Öl zu prüfen."