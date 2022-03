Aktien New York: Kurse fallen - Anleger hoffen aber auf Verhandlungen

07.03.2022, 16:14 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Mit Kursverlusten sind die Börsen in den USA in die neue Handelswoche gegangen. Auch am Montag zehrt der Krieg zwischen Russland und der Ukraine an den Nerven der Investoren. Mit der Hoffnung auf neuerliche Verhandlungen zwischen beiden Staaten grenzten die großen Aktienindizes noch höhere Verluste aus dem vorbörslichen Handel aber ein.

Für den Dow Jones Industrial ging es im frühen Haupthandel um ein Prozent auf 33 279 Punkte abwärts. Vorbörslich war der Index noch um bis zu zwei Prozent gefallen. Etwas nachgelassen hat unterdessen der Druck des Ölpreises auf die Aktienmärkte.

Die dritte Verhandlungsrunde zwischen Russland und der Ukraine soll nach Angaben aus Kiew an diesem Montagnachmittag beginnen. Die russische Delegation war zuvor laut Staatsagentur Tass nach Belarus geflogen. Wo genau sich beide Seiten treffen, war zunächst nicht bekannt. Die ersten beiden Verhandlungsrunden hatten keine greifbaren Ergebnisse erbracht, wofür sich beide Seiten gegenseitig die Schuld gegeben hatten.

Der marktbreite S&P 500 gab zuletzt um 0,96 Prozent auf 4287 Punkte nach. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 1,12 Prozent auf 13 683 Zähler nach unten.

Gesucht waren angesichts der fortdauernden Spannungen zwischen Russland und dem Westen erneut die Hersteller von Rüstungsgütern und Verteidigungstechnik. Die Aktien von Lockheed Martin gewannen drei Prozent und die von Raytheon Technologies legten um 1,8 Prozent zu.

Der Fahrdienstvermittler Uber überzeugte zunächst die Investoren mit einer Anhebung der Ziele für das laufende Quartal. Die Papiere stiegen um bis zu sieben Prozent, gaben die Gewinne anschließend aber wieder ab. Analyst Brad Erickson von der Bank RBC wertete die Aussagen von Uber mit Blick auf die anstehende Reisezeit als Signal der Erholung.