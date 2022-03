Aktien New York: Verluste - Ukraine-Gespräche enttäuschen

10.03.2022, 15:48 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den Gewinnen vom Vortag sind die Kurse an den US-Börsen am Donnerstag wieder gefallen. Die Hoffnung vom Mittwoch auf eine Annäherung Russlands und der Ukraine hat sich zunächst zerschlagen. Das Treffen der Außenminister beider Länder in Antalya in der Türkei brachte keine wesentlichen Fortschritte. Der Dow Jones Industrial verlor im frühen Handel 1,00 Prozent auf 32 953 Punkte.

Der marktbreite S&P 500 gab um 0,9 Prozent auf 4239 Punkte nach. Der technologielastige Nasdaq 100 sank mit minus 1,42 Prozent auf 13 547 Zähler etwas stärker. Hier belasteten steigende Kapitalmarktrenditen, die die Refinanzierung wachstumsstarker Unternehmen verteuern können.