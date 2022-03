Aktien Frankfurt Ausblick: Dax mit leichten Gewinnen erwartet nach Rückschlag

11.03.2022, 08:22 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Dem Dax winkt Am Freitag nach dem Rückschlag am Vortag ein freundlicher Handelsauftakt. Wegen des anhaltenden Ukraine-Kriegs und der hohen Inflation bleibt die Lage an den Aktienmärkten aber angespannt.

Knapp eine Stunde vor dem Börsenstart signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex mit 13 543 Punkten ein Plus von 0,75 Prozent. Auf Wochensicht steuert er damit auf einen Gewinn von fast dreieinhalb Prozent zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Freitagmorgen ähnlich hoch im Plus erwartet. Nach der Erholungsrally vom Mittwoch waren beide Indizes am Donnerstag wieder um rund drei Prozent zurückgefallen.

Laut Thomas Altmann von QC Partners könnte indes statt des erhofften Tests der 14 000 Punkte eher wieder der nächste Test der 13 000er Marke anstehen. "Hoffnungen auf einen schnellen Frieden in der Ukraine haben sich bisher nicht erfüllt", sagte der Marktbeobachter am Morgen. Das Treffen der Außenminister Russlands und der Ukraine in der Türkei hatte keine wesentlichen Fortschritte gebracht.

"Trotz mehrerer Signale, die für einen 'Buy the Dip'-Ansatz bei Aktien sprechen, sind wir weiterhin der Meinung, dass die kurzfristigen Risiken eher nach unten gerichtet sind", schrieb Analyst Jonathan Stubbs von der Berenberg Bank in einer Strategiestudie. Schwache Tage böten sich demnach nicht unbedingt an, um den Aktienbestand aufzustocken. Auch die Aussicht auf steigende Zinsen wegen der hohen Inflation hält die Aktienkurse derzeit im Zaum.

Mit Blick auf die Berichtssaison wird es nach der Zahlenflut der vergangenen Tage nun merklich ruhiger. Der Chemiekonzern Lanxess konnte 2021 trotz hoher Kosten die Gewinnerwartungen am Markt erfüllen, betonte aber in seinem Ausblick auf 2022 die großen Unsicherheiten durch den Krieg in der Ukraine. Grundsätzlich werde ein deutliches Wachstum erwartet, allerdings seien die Auswirkungen des Krieges dabei noch nicht berücksichtigt. Die Aktien legten vorbörslich deutlich zu.

Derweil zeichnen sich bei den Morphosys -Titeln weitere Verluste ab. Die am Vorabend gemeldete Wertabschreibung von 231 Millionen Euro infolge der Übernahme von Constellation Pharmaceuticals belastete das Biotechnologieunternehmen weiter.