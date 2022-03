Nach Höchststand

Ölpreise geben deutlich nach

14.03.2022, 14:22 Uhr | dpa-AFX

Unterhändler der Ukraine und Russlands wollen am Montag in einem Onlineformat miteinander sprechen. Diese Aussicht lässt am Vormittag die Ölpreise fallen.

Die Ölpreise sind am Montag von hohem Niveau aus spürbar gesunken. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 109,83 US-Dollar. Das waren 2,84 Dollar weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 2,96 Dollar auf 106,37 Dollar.

Der Krieg in der Ukraine dominiert nach wie vor den Ölmarkt. Die Invasion Russlands und scharfe Sanktionen vieler Länder hatten die Preise vor einer Woche auf das höchste Niveau seit dem Jahr 2008 getrieben. Mittlerweile haben sich die Preise wieder etwas von diesen Höchstständen entfernt. Ein Barrel Brent war vergangenen Montag bis auf rund 139 Dollar gestiegen. Doch an den Tankstellen wird sich das nicht unmittelbar bemerkbar machen. Lesen Sie hier, warum.

Für etwas Hoffnung sorgten zuletzt neue Gespräche zwischen Unterhändlern der Ukraine und Russlands, die am Montag in einem Onlineformat miteinander sprechen wollen. Zuletzt hatten sich Vertreter der Delegationen zurückhaltend optimistisch zu den Verhandlungen geäußert.