Aktien Frankfurt Schluss: Vorsichtige Hoffnung im Ukraine-Krieg treibt Dax an

14.03.2022, 17:50 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt sind am Montag optimistisch geblieben und haben auf Fortschritte in den Verhandlungen um Frieden in der Ukraine gesetzt. Der Dax übersprang mehrfach die Hürde von 14 000 Punkten. Dann bröckelten die Gewinne etwas ab.

Mit einem Plus von 2,21 Prozent auf 13 929,11 Zähler beendete der deutsche Leitindex den Tag. Er knüpfte damit an eine starke Vorwoche an, in der er zunächst jedoch infolge des Krieges unter die Marke von 12 500 Punkten abgesackt war. In der vagen Hoffnung auf baldigen Frieden bringende Gespräche zwischen Russland und der Ukraine hatte sich der Dax dann vom Wochentief um rund zehn Prozent erholt.

"Die Stimmung an den europäischen Aktien- und Finanzmärkten bleibt vorerst weiter vorsichtig hoffnungsvoll", sagte Marktbeobachter Andreas Lipkow von Comdirect. Zudem könnte der große Verfall an den Terminbörsen an diesem Freitag bereits seine Schatten vorauswerfen. Dann laufen Terminkontrakte auf Aktien und Indizes aus und können im Voraus bereits für stärkere Kursausschläge von Aktien oder Indizes sorgen.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen schloss am Montag 1,89 Prozent höher auf 30 526,31 Punkte und auch europaweit wurden Gewinne verbucht. In den USA legte zudem der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial zu.