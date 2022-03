Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax beendet Erholung - Ukraine und schwache Vorgaben

15.03.2022, 09:24 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die jüngste Erholungsphase im Dax ist am Dienstagmorgen vorerst beendet. Der deutsche Leitindex rutschte kurz nach dem Handelsauftakt um 0,99 Prozent auf 13 790,92 Punkte ab. Hohe Verluste bei Technologiewerten an den Überseebörsen sorgten für erneut wachsende Vorsicht unter den Anlegern. Zudem hat sich bislang die Hoffnung auf Fortschritte in den Verhandlungen zum Ukraine-Krieg nicht bewahrheitet.

Diese Hoffnung hatten dem Dax noch am Vortag einen starken Wochenstart beschert. Dabei hatte der deutsche Leitindex sich kurzzeitig sogar der Marke von 14 100 Punkten angenähert und sich damit seit dem bisherigen Krisentief im Ukraine-Krieg vor einer Woche bei 12 438 Punkten um gut 13 Prozent erholt. Für die Überwindung der psychologisch wichtigen Marke von 14 000 Zählern sei die Nachrichtenlage jedoch "einfach nicht gut genug", stellte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners am Dienstagmorgen fest.

Auch der breitere Aktienmarkt startete mit Abschlägen in den neuen Handelstag. Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen stand nach den ersten Minuten mit 1,01 Prozent im Minus bei 30 218,94 Punkten. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es in der Frühe um 1,37 Prozent abwärts auf 3689,82 Zähler.