INDEX-FLASH: Dax und EuroStoxx drehen ins Plus - Deutliche Gewinne an US-Börsen

15.03.2022, 16:59 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT/PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Der Dax hat am Dienstag von positiven US-Börsen profitiert und ist ins Plus gedreht. Am späteren Nachmittag gewann der Dax 0,2 Prozent auf 13 957,10 Punkte. Der EuroStoxx 50 erholte sich ebenfalls spürbar mit plus 0,2 Prozent auf 3747,90 Zähler und auch der Cac 40 drehte ins Plus. Der Rohstoff-, Bergbau- und öllastige FTSE 100 verharrte indes moderat im Minus.

In den USA legte der Dow Jones Industrial um 1,3 Prozent zu und die Nasdaq-Börsen sogar um rund 2 Prozent. Auftrieb kam von weiter sinkenden Öl- und Rohstoffpreisen. Dadurch könnte laut Marktanalyst Craig Erlam vom Broker Oanda "der auf die Weltwirtschaft zukommende Gegenwind etwas abgeschwächt werden".

Zudem waren Börsianer wegen des zuletzt starken Anstiegs der Ölpreise besorgt, dass so die US-Notenbank hinsichtlich der anstehenden Zinsschritte noch stärker in Zugzwang geraten könnte. Diese Furcht wurde nun wieder etwas gemildert. Von den US-Währungshütern wird an diesem Mittwoch die erste Leitzinserhöhung seit 2018 erwartet.