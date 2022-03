dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax schwächelt nach Erholungsrally

21.03.2022, 07:30 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE - Nach der starken Erholung in der Vorwoche geht es für den Dax am Montag wohl zunächst wieder abwärts. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Auftakt 0,9 Prozent tiefer auf 14 285 Punkte. Zuletzt hatte sich der Dax vom im Zuge des Ukraine-Kriegs erreichten Tief seit November 2020 bei 12 438 Punkten wieder um bis zu 17 Prozent auf 14 553 Punkte erholt. Damit hatte er mehr als die Hälfte seines Rückschlags vom Rekordhoch bei 16 290 Punkten aufgeholt, bevor er zuletzt wieder etwas Federn ließ. Die ukrainische Führung lehnte ein Ultimatum der russischen Truppen an die seit Wochen belagerte Stadt Mariupol ab, die Waffen niederzulegen und die Stadt zu verlassen. Laut dem Marktanalysten Jeffrey Halley vom Broker Oanda preisen die US-Märkte derweil ein Friedensabkommen zwischen der Ukraine und Russland weiter als fast sicher ein.

USA: - GEWINNE - Zum Ende einer starken US-Börsenwoche sind am Freitag vor allem die Kurse an der Technologiebörse Nasdaq nochmals kräftig gestiegen. Sie trotzten damit Hinweisen auf künftig noch stärker anziehende US-Zinsen und den weiterhin fehlenden Verhandlungsfortschritten zwischen Russland und der Ukraine. Auf den letzten Metern bauten die Indizes ihre Tagesgewinne noch aus, was auch mit dem großen Verfallstag an den Börsen an diesem Freitag zu tun haben dürfte. Der Auswahlindex Nasdaq 100 schloss 2,14 Prozent höher bei 14 420,08 Punkten. Dagegen fielen die Gewinne der Standardwerte-Indizes bescheidener aus: Beim marktbreiten S&P 500 reichte es am Ende für ein Plus von 1,17 Prozent auf 4463,12 Punkte, während der Dow Jones Industrial etwas Zeit brauchte, um seine Verluste abzuschütteln. Zum Börsenschluss stand für den Leitindex ein Kursanstieg von 0,80 Prozent auf 34 754,93 Punkte zu Buche. Damit schaffte er ein Wochenplus von knapp fünfeinhalb Prozent.

ASIEN: - VERLUSTE IN CHINA - Die wichtigsten Börsen Chinas sind nach ihrer jüngsten Erholung schwach in die neue gestartet. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland fiel zuletzt um rund ein halbes Prozent. An der Börse in Hongkong büßte der Hang Seng Index gut ein Prozent ein. In Japan wurde wegen eines Feiertages nicht gehandelt.

^

DAX 14413,09 0,17%

XDAX 14461,62 0,72%

EuroSTOXX 50 3902,44 0,44%

Stoxx50 3667,22 0,87%

DJIA 34754,93 0,80%

S&P 500 4463,12 1,17%

NASDAQ 100 14420,08 2,14%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 161,04 -0,25%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1039 -0,11%

USD/Yen 119,28 0,11%

Euro/Yen 131,67 0,00%

°

ROHÖL:

^

Brent 111,50 +3,57 USD

WTI 108,29 +3,59 USD

°