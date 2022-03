DAX-FLASH: Leichte Gewinne erwartet

25.03.2022, 07:01 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem unentschlossen Vortag dürfte der Dax am Freitag zunächst leicht zulegen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Auftakt 0,3 Prozent höher auf 14 312 Punkte. Nach zwei stark erholten Wochen liegt er auf Wochensicht aktuell 1 Prozent im Minus.

"Die Anleger haben das Bellen der Fed gehört, haben ihren Biss aber noch nicht eingepreist", erklärte Stephen Innes von SPI Asset Management. Er spielt damit auf die jüngsten Signale des US-Notenbankchefs Jerome Powell und dennoch recht gelassene Aktienmärkte an. Powell hatte am Montagabend angesichts der "viel zu hohen" Inflationsrate die Möglichkeit schnellerer Erhöhungen des Leitzinses auch um jeweils 50 Basispunkte avisiert. Der marktbreite US-Index S&P 500 liegt auf Wochensicht dank der Technologiewerte gar im Plus.

Neben den Zinswende-bedingt turbulenten Anleihemärkten halten auch Öl und Gas im Zuge des Ukraine-Kriegs die Anleger in Atem. Die Liefer-Risiken bei russisches Öl hielten die Preise hoch, auch wenn sich die EU bei ihrem Treffen nicht auf ein umfassendes Energieembargo geeinigt habe, so Innes weiter.