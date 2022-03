Aktien New York: Kaum Bewegung zum Wochenschluss

25.03.2022, 14:47 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Verhalten ist am Freitag der Handelsbeginn an den US-Börsen ausgefallen. Der Dow Jones Industrial , der am Vortag um gut ein Prozent zugelegt hatte, rückte im frühen Handel um weitere 0,16 Prozent auf 34 765 Punkte moderat vor. Die Kursausschläge bei den Einzeltiteln hielten sich ebenfalls in Grenzen. Auf Wochensicht zeichnet sich ein leichtes Plus ab.

Auch bei den anderen großen Börsenbarometern tat sich wenig: Der marktbreite S&P 500 lag mit 0,06 Prozent im Plus bei 4523 Zählern, während der am Vortag starke technologielastige Nasdaq 100 um 0,30 Prozent auf 14724 Punkte nachgab.