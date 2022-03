INDEX-FLASH: Dax & Co geben Gewinne großteils ab - US-Börsen schwächeln

25.03.2022, 17:02 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT/PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Freitagnachmittag einmal mehr den Takt für Europas Aktienmärkte vorgegeben. Nach einem zunächst moderat freundlichen Handelsstart tauchten die Wall Street und auch die technologielastigen Börsen in die Verlustzone ab. Sie belasteten auch den Dax und den EuroStoxx 50 .

Das deutsche Börsenbarometer, das rund zwei Stunden nach dem US-Börsenstart auf ein Tagestief bei knapp unter 14 250 Punkte gefallen war, legte zuletzt wieder leicht um 0,16 Prozent auf 14 296,30 Punkte zu. Der Leitindex der Eurozone zeigte sich mit plus 0,07 Prozent auf 3866,11 Punkte stabil. Auch der britische FTSE 100 stand leicht im Plus, während der französische Cac 40 minimal nachgab.

Börsianer verwiesen auf verschiedene Auslöser für die Gewinnabgaben. So seien richtungsweisende zehnjährige US-Staatsanleihen auf ein Hoch seit Mai 2019 gestiegen und auch die Ölpreise legten wieder zu. Angesichts der Unsicherheiten aufgrund des Ukraine-Kriegs würden einige Anleger zudem vor dem Wochenende Vorsicht walten lassen.