Aktien New York: Leichter - Ruhiges Ende eines geschichtsträchtigen Quartals

31.03.2022, 16:30 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Donnerstag ihre Vortagesverluste ausgeweitet. Der fortdauernde Krieg Russlands gegen die Ukraine belastet auch jenseits des Atlantiks. Der Dow Jones Industrial sank um 0,58 Prozent auf 35 022,89 Punkte. Der S&P 500 fiel im 0,29 Prozent auf 4589,19 Punkte und für den Nasdaq 100 ging es um 0,21 Prozent auf 15040,90 Punkte abwärts.

Mit den recht moderaten Verlusten dürfte das sehr schwankungsreiche erste Quartal relativ ruhig zu Ende gehen. Nach den ersten drei Monaten des neuen Jahres liegt der Dow momentan mit etwa dreieinhalb Prozent im Minus. Nachdem er direkt zum Jahresbeginn auf einen Rekordstand von etwas über 36 950 Punkten geklettert war, bewegte zunehmend das Thema Inflation und die geldpolitischen Straffungsmaßnahmen. Vor fünf Wochen begann Russland dann den Krieg gegen die Ukraine, was den bekanntesten Wall-Street-Index auf rund 32 270 Punkte drückte und damit auf den tiefsten Stand seit einem Jahr. In der jüngsten Erholung machte der Dow dann aber immerhin zwei Drittel des Rückschlags wieder wett.

Deutlich schlechter liegt trotz seiner jüngsten Aufholjagd der Technologie-Index Nasdaq 100 im Rennen mit einem Minus von fast 8 Prozent im bisherigen Jahresverlauf. Die von der US-Notenbank Fed eingeleitete Zinswende bewog viele Anleger, sich von ihren Tech-Lieblingen zu trennen. Aber auch der Nasdaq-Auswahlindex hat seit seinem März-Tief über die Hälfte der Wegstrecke bis zum Rekord bei etwas über 16 760 Punkten aus dem Monat November wieder geschafft.