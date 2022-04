dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Kaum verändert

05.04.2022, 07:30 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - MINIMAL IM PLUS - ach dem robusten Wochenstart dürfte sich beim Dax am Dienstag zunächst wenig tun. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Auftakt wenige Punkte höher auf 14 522 Punkte. Tags zuvor hatte der Dax seinen jüngsten Rückschlag zunächst bis auf 14 334 Punkte ausgeweitet, drehte dann jedoch letztlich ein halbes Prozent ins Plus. Positive Vorgaben von der Wall Street gibt es vor allem für Technologiewerte, die bereits zuvor in Europa zum Wochenauftakt favorisiert worden waren. Der US-Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 testete nach der Vorwoche erneut seine 200-Tage-Linie, die als Indikator für den längerfristigen Trend gilt. Mitte Januar war er unter das Trendbarometer gerutscht und hatte am Tiefpunkt Mitte März 14 Prozent darunter gelegen.

USA: - DOW MODERAT, NASDAQ DEUTLICH IM PLUS - Am US-Aktienmarkt sind die Technologiewerte mit deutlichen Gewinnen in die neue Woche gestartet. Für Auftrieb sorgten am Montag unter anderem Rekordauslieferungszahlen des Elektroautobauers Tesla und der Einstieg des Tesla-Chefs Elon Musk bei dem Kurznachrichtendienst Twitter. Zudem profitierten in New York gelistete Aktien chinesischer Tech-Unternehmen von der Hoffnung auf Fortschritte in einem Regulierungsstreit. Der technologielastige Nasdaq 100 zog um 2,01 Prozent auf 15 159,58 Punkte an. Die Standardwerte-Indizes aber legten angesichts des anhaltenden Ukraine-Kriegs nur vergleichsweise moderat zu. Der Dow Jones Industrial stieg um 0,30 Prozent auf 34 921,88 Punkte. Für den breiter gefassten S&P 500 ging es um 0,81 Prozent auf 4582,64 Punkte nach oben.

ASIEN: - NIKKEI LEICHT IM PLUS - In Asien haben die Aktienmärkte am Dienstag überwiegend zugelegt. In China wurde wegen eines Feiertags erneut nicht gehandelt; zudem ist am Dienstag auch in Hongkong die Börse geschlossen. In Japan legte der Leitindex leicht zu und knüpfte damit an die moderaten Gewinne des Vortags an. Auch an anderen Börsen wie zum Beispiel in Südkorea ging es etwas nach oben.

DAX 14518,16 0,5%

XDAX 14552,73 0,62%

EuroSTOXX 50 3951,12 0,83%

Stoxx50 3774,50 1,05%

DJIA 34921,88 0,3%

S&P 500 4582,64 0,81%

NASDAQ 100 15159,58 2,01%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 159,07 -0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0964 -0,08%

USD/Yen 122,56 -0,18%

Euro/Yen 134,38 -0,26%

ROHÖL:

Brent 108,74 +1,21 USD

WTI 104,54 +1,26 USD

