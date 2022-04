Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax stabil

05.04.2022, 09:09 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich am Dienstag nach moderaten Gewinnen zum Wochenstart stabil gehalten. "Der Aktienmarkt zeigt sich aktuell erstaunlich robust", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Es dominiere weiter die Hoffnung auf ein Ende des Krieges in der Ukraine und eine schnelle Entspannung an den Rohstoffmärkten.

Kurz nach der Börseneröffnung legte der Dax um 0,02 Prozent auf 14 521,40 Punkte zu. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,08 Prozent auf 3954,12 Punkte. Der MDax , der Index der mittelgroßen Unternehmen an der deutschen Börse, legte um 0,14 Prozent auf 31 588,32 Zähler zu.