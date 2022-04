Aktien New York Ausblick: Leichte Verluste erwartet

05.04.2022, 15:00 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - In Erwartung weiterer Sanktionen des Westens gegen Russland dürften die US-Aktienmärkte am Dienstag zur Eröffnung moderat nachgeben. Rund eine Stunde vor Handelsstart taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial rund 0,2 Prozent tiefer auf 34 852 Punkte. Den Nasdaq 100 sieht IG rund 0,3 Prozent im Minus.

Das Marktgeschehen dürfte weiter von den Auswirkungen des Krieges in der Ukraine und einer strafferen Geldpolitik geprägt sein, da die Rohstoffkosten die Inflation anheizen. Die erneuten Abriegelungen in China wegen Covid-19 trübten ebenfalls die Aussichten für das globale Wachstum. Dass die Europäische Union ein Importverbot für russische Kohle in Erwägung zieht, sollte Händlern zufolge auch die US-Börsen belasten.

Der Online-Riese Amazon hat sich Plätze bei Dutzenden Raketenstarts für sein geplantes Satelliten-Netz mit schnellen Internet-Zugängen gesichert. Bei Verträgen unter anderem mit dem europäischen Anbieter Arianespace und der Raumfahrtfirma Blue Origin geht es um bis zu 83 Starts. Das Netz mit dem Namen Kuiper soll 3236 Satelliten umfassen. Amazon konkurriert damit unter anderem mit dem Starlink-Netz der Firma SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk. Die Amazon-Papiere sanken im vorbörslichen Handel um 0,2 Prozent.

Dagegen ging es für die Twitter-Aktien vorbörslich um weitere 6.6 Prozent nach oben. Der Kurznachrichtendienst kündigte an, den Tesla-Chef Elon Musk nach dessen Einstieg bei Twitter in das Kontrollgremium Board of Directors berufen zu wollen. Musk werde seine Twitter-Beteiligung nicht über 14,9 Prozent ausweiten, hieß es weiter. Tags zuvor hatte das Unternehmen mitgeteilt, dass der Tesla-Gründer mit 9,2 Prozent zum größten Twitter-Aktionär aufsteigt. Die Twitter-Papiere hatten darauf mit einem Kurssprung von 27 Prozent reagiert.

Die Aktien von General Motors stiegen vorbörslich um 0,6 Prozent. Der US-Autokonzern will seine Partnerschaft mit dem japanischen Autobauer Honda im Bereich der Elektromobilität ausbauen. Sie wollen ab 2027 "eine Reihe bezahlbarer Elektroautos" auf den Markt bringen. Dabei wollen sie sich auf das Segment der "kompakten Crossovers" fokussieren, Kompaktautos mit SUV-Optik.