dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Weitere Kursverluste erwartet

06.04.2022, 07:28 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - WEITERE KURSVERLUSTE - Der Dax dürfte seine Vortagesverluste am Mittwoch zunächst etwas ausweiten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt 0,63 Prozent tiefer auf 14 333 Punkte. Am Vortag war der Dax zunächst bis auf 14 603 Punkte geklettert, letztlich schaffte er es aber nicht über seine 50-Tage-Linie zurück. Sie gilt als Gradmesser für den mittelfristigen Trend. Auch an der Wall Street ging es bergab - vor allem für die zum Wochenauftakt noch so starken Technologiewerte. Der US-Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 scheiterte erneut an der 200-Tage-Linie, die den längerfristigen Trend anzeigt.

USA: - KURSVERLUSTE - Die Aussicht auf eine straffere Geldpolitik zur Bekämpfung der Inflation hat am Dienstag die konjunktursensiblen US-Technologiewerte auf Talfahrt geschickt. Der Leitindex Dow Jones Industrial geriet weniger stark unter Druck. Die Erwartung weiterer Sanktionen des Westens gegen Russland sorgte ebenfalls für Verunsicherung. Der Dow schloss 0,80 Prozent tiefer bei 34 641,18 Punkten. Der breiter aufgestellte S&P 500 fiel um 1,26 Prozent auf 4525,12 Punkte. Nach den deutlichen Gewinnen zu Wochenbeginn sackte der technologielastige Nasdaq 100 nun um 2,24 Prozent auf 14 820,64 Punkte ab.

ASIEN: - SCHWACH - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Mittwoch schwächer tendiert. In Japan fiel der Nikkei 225 zuletzt um 1,6 Prozent. In Hongkong sank der Leitindikator Hang Seng nach der jüngsten Feiertagsruhe um 1,4 Prozent. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland büßte 0,5 Prozent ein. Asiens Börsen folgten den schwachen Vorgaben aus den USA.

DAX 14424,36 -0,65

XDAX 14382,81 -1,17

EuroSTOXX 50 3917,85 -0,84

Stoxx50 3782,59 0,21

DJIA 34641,18 -0,80

S&P 500 4525,12 -1,26

NASDAQ 100 14820,64 -2,24°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 157,27 -0,37%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,0899 -0,05

USD/Yen 123,8405 0,19

Euro/Yen 134,9740 0,14°

ROHÖL:

Brent 106,94 0,30 USD

WTI 101,97 0,01 USD°