Dax startet tiefer in die neue Handelswoche

11.04.2022, 09:23 Uhr | dpa-AFX

Die Frankfurter Börse (Symbolbild): Der Dax startet am Montag schwächer. (Quelle: Reuters)

Investoren und Anleger bleiben ob des Kriegs in der Ukraine nervös. Beim Dax zeichnet sich ab: Auch in der kürzeren Handelswoche vor Ostern könnte es turbulent zugehen.

Zum Auftakt in die verkürzte Handelswoche vor Ostern tut sich der Dax mit einer Stabilisierung nach den Gewinnen vom Freitag schwer. Wenige Minuten nach dem Börsenstart am Montag sank der Dax um 0,50 Prozent auf 14.212 Punkte.



Der MDax gab um 0,26 Prozent auf 30 749 Zähler nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand 0,4 Prozent tiefer.

Vor allem die Technologiewerte waren im US-Handel am Freitag wieder unter Verkaufsdruck geraten. Die Straffung der Geldpolitik dämpfe weiter die Risikofreude der Anleger, heißt es bei der Credit Suisse. Insgesamt bleibt die Bank aber für Aktien optimistisch – trotz steigender Anleiherenditen und damit attraktiverer Anlagealternativen.

Eine weitere Belastung kommt am Morgen aus Asien: Dort standen die chinesischen Aktienmärkte unter Druck, da die Konjunktursorgen vor allem angesichts der Covid-Ausbrüche zunehmen.

Inflation und mögliche Rezession machen Händler nervös

Grundsätzlich bleibt Gemengelage an den Börsen kompliziert. Der Krieg in der Ukraine schürt die Rezessionsangst. Zugleich ist die Inflation hoch, weshalb die Europäische Zentralbank (EZB) auf ihrer Zinssitzung am Donnerstag unter Druck stehen dürfte.



"Im zweiten Quartal werden die realwirtschaftlichen Kriegsfolgen an der Börse ankommen", heißt es in der aktuellen Ausgabe der Fuchs-Börsenbriefe. Parallel dazu beschleunige sich das Gegensteuern der Notenbanken gegen die galoppierende Inflation.

Das Umfeld für Aktien werde darum zunehmend unbequem. Aufgrund des Krieges und wegen der scharfen Corona-Politik Chinas werde sich das konjunkturelle Umfeld abkühlen. Die Preissteigerungen nähmen hingegen zu und trieben die Notenbanken vor sich her, schreiben die Fuchs-Autoren weiter.

Zinswende auch in Europa absehbar

Angesichts einer künftig wohl härteren Geldpolitik nicht nur in den USA, sondern auch in der Eurozone werden die Zeiten für Aktien-Investments schwieriger. Weil andere Anlageklassen bei Aussicht auf steigende Kapitalmarktzinsen attraktiver werden, droht dem Aktienmarkt Liquiditätsentzug.



Laut Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets dürfte dieser schneller und stärker vonstatten gehen als bislang erwartet. Auf der anderen Seite bestehe die Hoffnung, dass die in der neuen Woche mit den Banken startende Berichtssaison in den USA dem Markt die notwendigen positiven Impulse und damit einen Gegenpol zur Zinsangst liefern könne.

Unter den US-Großbanken gewährt wie üblich JPMorgan am Mittwoch als erste Einblick in die Bücher, gefolgt von Wells Fargo , Goldman Sachs , Morgan Stanley und Citigroup am Donnerstag.

Noch höhere Inflation in den USA erwartet

Auf neue Daten zur Teuerung, vor allem aus den Vereinigten Staaten, warten die Anleger am Dienstag. Sie dürften für die Aktienmärkte zu einer weiteren Herausforderung werden, schreibt die Landesbank Helaba in ihrem Ausblick auf die Woche. "Nach den einschlägigen Horror-Zahlen aus Europa wird es niemanden überraschen, wenn auch in den USA der März-Wert des Verbraucherpreisindex einen starken Anstieg aufweist."

Am Karfreitag wird am europäischen und US-Aktienmarkt nicht gehandelt. Lediglich einige US-Konjunkturdaten stehen auf der Tagesordnung.