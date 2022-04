Aktien Osteuropa Schluss: Überwiegend Verluste

12.04.2022, 18:35 Uhr | dpa-AFX

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Osteuropa haben am Dienstag mehrheitlich Verluste verbucht. Angesichts des unsicheren Umfelds und der wirtschaftlichen Risiken durch den Krieg in der Ukraine herrscht unter Anlegern derzeit Zurückhaltung. Inflationsdaten aus den USA hatten auf die osteuropäischen Märkte kaum Einfluss. Die Teuerungsrate kletterte auf einen knapp 40-jährigen Höchststand, jedoch blieb die Kerninflationsrate etwas unter den Markterwartungen.

In Warschau schloss der polnische Leitindex WigG-20 1,30 Prozent schwächer bei 2094,01 Punkten. Der breitere Wig gab um 0,98 Prozent auf 63 863,17 Punkte nach. Bankaktien waren unter Druck. So verloren die Titel der PKO Bank 4,3 Prozent, während das Minus bei den Titeln der Bank Pekao 2,9 Prozent betrug.

Bei den Technologiewerten in Warschau gaben die Papiere der Videospielschmiede CD Projekt um rund vier Prozent nach und die Anteile des Online-Händlers Allegro verloren zwei Prozent. Die Aktien des Ölkonzerns PKN Orlen legten um über zwei Prozent zu, hier halfen die steigenden Ölpreise.

Auch in Budapest gab es am Dienstag Kursverluste. Der ungarische Leitindex Bux ging mit einem Abschlag von 0,49 Prozent bei 41 766,96 Punkten aus dem Handel. Während die Aktien der OTP Bank über ein Prozent verloren, schlossen Mol unverändert. Die Aktien des Pharmakonzerns Gedeon Richter legten um 0,6 Prozent zu und bei den Titeln von MTelekom stand zum Schluss ein Minus von mehr als drei Prozent.

An der Prager Börse hielt sich der tschechische Leitindex PX knapp über Wasser. Zum Schluss stand er mit 0,04 Prozent im Plus bei 1357,82 Punkten. Der schwache Trend bei Bankaktien setzte sich in Prag nur teilweise fort. Dort verloren die Notierungen der österreichischen Erste Group 1,4 Prozent, während die Anteile der Moneta Money Bank um 1,3 Prozent zulegten.

Erneut schwächer präsentierte sich am Dienstag die Moskauer Börse. Für den RTS-Index ging es um 1,21 Prozent auf 1.004,70 Punkte nach unten.