Aktien New York: Gute Quartalsberichte treiben Dow an

14.04.2022, 15:55 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Kursgewinne der Bankenaktien nach deren starken Quartalsbilanzen haben am Donnerstag den US-Börsen Aufschwung gegeben. Der Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel um 0,60 Prozent auf 34 777 Punkte und knüpfte damit an die Gewinne vom Vortag an. Am Karfreitag wird an der Wall Street nicht gehandelt. Auch die Kursgewinne des Indexschwergewichts Unitedhealth nach den guten Quartalszahlen des Krankenversicherers halfen dem Dow nach oben. Auf Wochensicht hat sich der Dow derweil kaum von der Stelle bewegt.

Der breiter gefasste S&P 500 trat mit 4447 Punkten quasi auf der Stelle. Der technologielastige Nasdaq 100 gab um 0,40 Prozent auf 14 158 Punkte etwas nach.