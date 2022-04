Aktien Asien/Pazifik: Etwas tiefer - Chinesische Zentralbank enttäuscht

15.04.2022, 15:03 Uhr | dpa-AFX

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten am Freitag geöffneten asiatischen und pazifischen Aktienmärkte haben mit leichten Verlusten geschlossen. An den Märkten in Hongkong und Sydney wurde nicht gehandelt.

Experten zufolge reagierten Anleger etwas enttäuscht auf Maßnahmen der chinesischen Zentralbank. Diese hatte sich überraschend gegen die Senkung eines wichtigen Leitzinses entschieden. Viele Ökonomen hatten mit einem solchem Schritt zur Stärkung der durch die Corona-Lockdowns gelähmten Wirtschaft gerechnet.

Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland fiel um 0,07 Prozent auf 4188,75 Punkte. Der japanische Nikkei 225 schloss 0,29 Prozent tiefer bei 27 093,19 Punkten.