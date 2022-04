Aktien New York: Schwächer - Berichtssaison nimmt Fahrt auf

26.04.2022, 16:12 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem positiven Wochenauftakt haben die US-Aktienmärkte am Dienstag wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Während die Berichtssaison der Unternehmen Fahrt aufnehme, prägten die inflationsbedingten Zins- sowie Konjunktursorgen weiterhin den Handel, hieß es am Markt.

Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel im frühen Handel um 0,51 Prozent auf 33 877,51 Punkte. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,98 Prozent auf 4253,99 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 büßte 2,15 Prozent auf 13 242,89 Punkte ein.