INDEX-FLASH: Negative US-Impulse drücken Dax und EuroStoxx ins Minus

26.04.2022, 17:17 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Negative Impulse aus den Vereinigten Staaten haben dem Erholungsversuch des Dax am Dienstagnachmittag ein Ende bereitet. Der deutsche Leitindex drehte im Sog der schwachen US-Börsen ins Minus und verlor zuletzt mehr als ein Prozent auf 13 772,52 Punkte. Damit steuert er auf den dritten Verlusttag in Folge zu. Ähnlich erging es seinem Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 , der um knapp ein Prozent nachgab.

Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial notierte zuletzt fast anderthalb Prozent tiefer, während der technologielastige Nasdaq 100 sogar nahezu drei Prozent einbüßte. Die Indizes litten unter der Sorge vor einer nachlassenden weltweiten Wachstumsdynamik - daran konnten auch aktuelle, eher gut ausgefallene heimische Konjunkturdaten nichts ändern. Auch angesichts anstehender Quartalsberichte großer Tech-Konzerne wie Microsoft, Alphabet, der Facebook-Mutter Meta, Apple und Amazon überwog bei den Anlegern die Vorsicht.