Adler Group im Absturz

Schwache US-Märkte belasten den Dax

02.05.2022, 11:39 Uhr | dpa-AFX

Frankfurter Börse: Der Dax startete am Montag mit Verlusten in die neue Woche. (Quelle: Thomas Lohnes/Getty Images)

Sorgen an den Märkten: Schwache Zahlen in den USA belasten auch den Dax. Besonders die Tech-Werte sind in den USA unter Druck, in Deutschland rauscht vor allem die Aktie der Adler Group in den Keller.

Mit Verlusten ist der Dax am Montag in den Mai gestartet. Nach der letztlich recht stabilen Vorwoche sank der deutsche Leitindex in den ersten Minuten des Xetra-Handels um 0,56 Prozent auf 14.018 Punkte.

Der MDax der mittelgroßen Börsentitel gab um 0,42 Prozent auf 29.967 Zähler nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 1,3 Prozent. Besonders drastisch fiel die Aktie des Immobilienunternehmens Adler Group nach Börseneröffnung.

Schwache US-Märkte belasten

In der Vorwoche hatte sich der Dax zeitweise bereits 13.500 Punkten genähert, bevor ihm mit einem Anstieg auf wieder deutlich über 14.000 Punkte eine merkliche Erholung gelang. Dennoch blieb für den April ein Verlust von gut zwei Prozent.

Zum Wochenauftakt belasteten zunächst die sehr schwachen Vorgaben aus den USA, wo die wichtigsten Indizes vor dem Wochenende wieder tief abgetaucht waren. "Dass jetzt ausgerechnet der Mai beginnt, dem ein besonders schlechter Ruf vorauseilt, ist sicherlich nicht hilfreich", erläuterte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

An der Technologiebörse Nasdaq landete der Auswahlindex Nasdaq 100 nach seinem schwächsten Monat seit 2008 auf dem tiefsten Niveau seit März 2021. Am Montagmorgen berappelten sich allerdings die US-Futures zuletzt wieder etwas.

Zinsangst setzt Märkte unter Druck

Der Fokus der Anleger richtet sich in dieser Woche auf die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch mit der Fortsetzung der Zinswende. Nach jüngsten deutlichen Signalen der Fed angesichts der hohen Inflation wird am Markt mit einer stärkeren Zinserhöhung um 0,5 Prozentpunkte gerechnet. Höhere Zinsen belasten tendenziell den Aktienmarkt.

Trotz vorerst wohl weiter hohen Schwankungen dürften robustere Unternehmen aber in der Lage sein, beständigere und stärkere Ergebnisse zu liefern, schrieb Matthew Benkendorf, Investmentstratege bei Vontobel Quality Growth, mit dem Hinweis auf den Verlauf der aktuellen Berichtssaison sowie auf die kommenden Quartalsbilanzen. Qualitätsunternehmen mit hohen Gewinnspannen könnten Kostensteigerungen und Inflation auffangen, so Benkendorf.

Milliardenverlust bei Adler

Stark unter Druck stehen am deutschen Aktienmarkt die Papiere der Adler Group. Bereits am Freitagabend hatte der Immobilienkonzern mitgeteilt, dass der Wirtschaftsprüfer KPMG nicht in der Lage sei, nach der Beendigung der Abschlussprüfung ein Prüfungsurteil für den Konzern- und den Einzelabschluss 2021 abzugeben.

Die Jahreszahlen, die Adler ungeachtet dessen am Samstag vorlegte und die unter dem Strich wegen Abschreibungen einen Verlust von gut einer Milliarde Euro offenbarten, dürften für die Anleger wohl nur zweitrangig sein.



Die Aktie brach zwischenzeitlich um 45 Prozent ein. Das Adler-Debakel dürfte auch den gesamten Immobiliensektor belasten, sagte ein Händler.