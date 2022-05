Aktien Asien/Pazifik: Wenig verändert - Kein Handel in Japan und China

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - An den größeren asiatischen Aktienmärkten haben sich die Kurse am Dienstag nur wenig verändert. Die Erholung an der Wall Street lieferte damit nur bedingt Vorgaben. In Japan, an den chinesischen Festlandsbörsen und in Indien fand kein Handel statt.