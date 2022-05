Aktien Frankfurt Eröffnung: Erholt bei über 14 000 Punkten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Von seinem schwachen Wochenauftakt hat sich der Dax am Dienstag erholt. In der ersten Stunde im Xetra-Handel notierte der deutsche Leitindex zuletzt mit plus 0,81 Prozent auf 14 052 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Börse ntitel rĂŒckte um 1,15 Prozent auf 29 861 ZĂ€hler vor. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,9 Prozent.

An der Wall Street war der Dow Jones Industrial am Montag in der letzten Handelsstunde ins Plus gedreht. StĂŒtzend wirkte am Morgen am deutschen Markt aber vor allem die Nasdaq-Börse, die am Vortag krĂ€ftig zugelegt hatte.