Aktien Europa: Erholung am Tag vor dem Fed-Entscheid

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Am europ√§ischen Aktienmarkt ist am Dienstag Erholung angesagt. Der EuroStoxx 50 , der zu Wochenbeginn zuletzt sein wenige Tage zuvor erreichtes Tief seit Mitte M√§rz fast nochmal angetestet hat, stieg am sp√§ten Vormittag um 0,64 Prozent auf 3756,20 Z√§hler. Der Pariser Leitindex Cac 40 legte 0,87 Prozent auf 6481,46 Punkte zu, w√§hrend der Londoner FTSE 0,36 Prozent schw√§cher aus dem dort verl√§ngerten Wochenende zur√ľck kam. Mit 7516,06 Punkten holte er die Vortagsschw√§che am europ√§ischen Aktienmarkt noch nach.