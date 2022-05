Aktien Frankfurt: Schwung bei Dax-Erholung lässt nach

Börsen News Aktien Frankfurt: Schwung bei Dax-Erholung lÀsst nach Von dpa-afx 03.05.2022 - 14:39 Uhr Lesedauer: 2 Min.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Erholung des Dax von seinem schwachen Wochenauftakt steht am Dienstag auf wackligen FĂŒĂŸen. Am Nachmittag notierte der deutsche Leitindex mit plus 0,28 Prozent auf 13 977 Punkten, nachdem er zuvor noch klar ĂŒber der runden 14 000er-Punkte-Marke gestanden hatte. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel legte um 1,15 Prozent auf 29 861 ZĂ€hler zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,4 Prozent.

Laut den Charttechnik-Experten von Index Radar Àndern auch kleinere positive Gegenbewegungen nichts daran, dass der Dax derzeit immer weniger nachgefragt wird. Trendwende-Versuche in den vergangenen Tagen seien gescheitert, wobei der umsatzstarke Wendebereich um 14 150 und 14 180 Punkten hier die entscheidende Rolle spiele. "Kurz vor der wichtigen US-Notenbanksitzung am Mittwoch will sich niemand voreilig positionieren", sagte zudem Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect.

Es wird am Markt damit gerechnet, dass die Fed zur Wochenmitte den Leitzins diesmal gleich um 0,5 Prozentpunkte anheben wird. Wenn Anleger fĂŒr weniger riskante Anlagen wieder Zinsen bekommen, schmĂ€lert dies tendenziell die AttraktivitĂ€t der riskanteren Aktien. Am Vortag stieg die Rendite fĂŒr zehnjĂ€hrige US-Staatspapiere erstmals seit Dezember 2018 wieder ĂŒber drei Prozent. Hierzulande kletterte die Rendite fĂŒr zehnjĂ€hrige Bundesanleihen am Morgen kurzzeitig ĂŒber ein Prozent, so hoch wie zuletzt Mitte 2015.