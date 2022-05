Aktien New York Ausblick: Wenig bewegt nach Vortagserholung - Warten auf die Fed

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der Erholung der US-Börsen vom Vortag lassen es die Anleger in New York am Dienstag langsamer angehen. Erste SchnĂ€ppchenjĂ€ger hĂ€tten zu Wochenbeginn wieder zugegriffen, nun aber warteten die Anleger auf den mit Spannung erwarteten Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Mittwoch, hieß es. Angesichts der hohen Inflation wird damit gerechnet, dass der Leitzins um 0,5 Prozentpunkte angehoben wird.