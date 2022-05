Aktien Frankfurt Schluss: Dax dank US-Börsen zurück über 14 000 Punkten

B├Ârsen News Aktien Frankfurt Schluss: Dax dank US-B├Ârsen zur├╝ck ├╝ber 14 000 Punkten Von dpa-afx 03.05.2022 - 18:15 Uhr Lesedauer: 3 Min.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Dank freundlicher US-B├Ârsen hat der Dax einen Teil seiner Verluste vom Wochenauftakt wettgemacht und ├╝ber der Marke von 14 000 Punkten geschlossen. Der deutsche Leitindex beendete den Handel am Dienstag mit plus 0,72 Prozent auf 14 039,47 Z├Ąhlern. Der MDax der mittelgro├čen B├Ârsenwerte legte um 1,39 Prozent auf 29 932,77 Punkte zu. Europaweit wurden ebenfalls Gewinne verbucht.

Laut den Charttechnik-Experten von Index-Radar erlebt der Dax aktuell "bestenfalls eine B├Ąrenmarktrally", also einen kurzfristigen Anstieg innerhalb einer l├Ąngeren, abw├Ąrts gerichteten Periode. Versuche einer Trendwende seien in den vergangenen Tagen gescheitert. "Kurz vor der wichtigen Sitzung der US-Notenbank (Fed) an diesem Mittwoch will sich niemand voreilig positionieren", erl├Ąuterte Marktexperte Andreas Lipkow von Comdirect die Vorsicht der Anleger.

Am Markt wird damit gerechnet, dass die Fed zur Wochenmitte den Leitzins gleich um 0,5 Prozentpunkte anheben wird. Das schm├Ąlert allerdings tendenziell die Attraktivit├Ąt von Aktien, die im Vergleich zu Anleihen als risikoreichere Wertpapiere gelten. Am Vortag war die Rendite f├╝r zehnj├Ąhrige US-Staatsanleihen erstmals seit Dezember 2018 wieder ├╝ber drei Prozent geklettert. Hierzulande kletterte die Rendite f├╝r zehnj├Ąhrige Bundesanleihen am Dienstagmorgen kurzzeitig ├╝ber ein Prozent, das war der h├Âchste Stand seit Mitte 2015.

Mit Blick auf einzelne Aktien hierzulande pr├Ągten Quartalsberichte weiter das Bild. Am Vorabend entt├Ąuschte der Kunststoffhersteller Covestro mit einem pessimistischeren Ausblick auf das Gesamtjahr. Die Aktie verlor als Dax-Schlusslicht knapp 5 Prozent. Das Ausma├č der Prognosesenkung verdeutliche die hohe Unsicherheit auf den globalen M├Ąrkten f├╝r chemische Grundstoffe, res├╝mierte Jefferies-Analyst Chris Counihan.