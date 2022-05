Aktien New York Schluss: Dow müht sich ins Plus - Warten auf die Fed

Aktien New York Schluss: Dow mĂŒht sich ins Plus - Warten auf die Fed

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Aktienmarkt ist am Dienstag mit MĂŒhe auf Erholungskurs geblieben. Die wichtigsten Indizes retteten sich nach einem erneut nervösen Handel ins Plus. Etwas RĂŒckenwind fĂŒr die Wall Street kam von frischen Konjunkturdaten. So stiegen die AuftrĂ€ge der US-Industrie im MĂ€rz stĂ€rker als erwartet. FĂŒr eine gewisse Erleichterung sorgte auch, dass der jĂŒngste Renditeauftrieb am Anleihenmarkt eine Pause eingelegt hat. Höhere Zinsen lassen Aktien im Vergleich zu Anleihen in einem schlechteren Licht erscheinen.