DAX-FLASH: Abwarten vor nächster Zinserhöhung in den USA

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Tag einer voraussichtlich weiteren Zinserhöhung in den USA dürften sich die Anleger an den Aktienbörsen bedeckt halten. Der Broker IG indizierte den Dax zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,1 Prozent niedriger auf 14 010 Punkte. Die US-Notenbank Fed wird den Leitzins an diesem Mittwoch wegen der hohen Inflation voraussichtlich mit einem großen Schritt um 0,5 Prozentpunkte auf die Spanne von 0,75 bis 1,0 Prozent anheben. Es wäre der zweite Zinsschritt in Folge, nach einer Anhebung um 0,25 Punkte im März.