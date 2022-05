Aktien Frankfurt: Zurückhaltung vor US-Zinsentscheid - Quartalszahlen im Fokus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Abwarten lautet am Mittwoch die Devise am deutschen Aktienmarkt vor einer voraussichtlich weiteren Leitzinserhöhung in den USA. Gegen Mittag gab der Dax um 0,29 Prozent auf 13 999 Punkte nach. Nachhaltig die runde Marke von 14 000 Punkten hinter sich zu lassen fĂ€llt dem Leitindex derzeit schwer. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel verlor 0,84 Prozent auf 29 681 ZĂ€hler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand 0,4 Prozent tiefer.