Aktien Europa: Verhaltene Entwicklung vor US-Zinsentscheid

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die europÀischen AktienmÀrkte haben am Mittwoch etwas schwÀcher tendiert. Der EuroStoxx 50 verlor am spÀten Vormittag 0,45 Prozent auf 3744,35 ZÀhler. Der Pariser Leitindex Cac 40 sank mit 0,47 Prozent auf 6445,46 Punkte Àhnlich stark, wÀhrend der Londoner FTSE 100 um 0,48 Prozent auf 7525,41 Punkte nachgab.

Öl- und Gaswerte waren in dem schwĂ€chelnden Gesamtmarkt erneut gefragt. Die Ölpreise waren im frĂŒhen Handel weiter gestiegen. Auftrieb erhielten sie durch die Aussicht auf ein EU-Embargo fĂŒr russisches Rohöl. "Im vierten Quartal 2021 importierten die EU-LĂ€nder laut Angaben der IEA tagesdurchschnittlich 3,5 Millionen Barrel Rohöl und Ölprodukte aus Russland", erlĂ€uterte Analyst Carsten Fritsch von der Commerzbank. "Diese Menge muss nun anderweitig am Markt gefunden werden, was das Angebot verknappen dĂŒrfte, was wiederum fĂŒr höhere Preise spricht."